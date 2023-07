Il bilancio è di una vittima e 48 feriti. Secondo le autorità potrebbe essere stata causata da una perdita di gas

Un’esplosione ha squarciato Bree Street a Johannesburg, in Sudafrica, il 19 luglio. I media locali hanno fatto sapere che una persona è morta e 48 sono rimaste ferite: le immagini del boato e del cemento spaccato sulle strade sono circolate sui social.

Si pensa a un’esplosione dovuta a una fuga di gas nelle tubature. Il principale fornitore di gas di Johannesburg, Egoli, si è difeso in un comunicato affermando di non avere responsabilità. Ha aggiunto, inoltre, che non c’è stata alcuna interruzione di fornitura nell’area e che non sono state trovate perdite.

