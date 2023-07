Una sospetta esplosione di gas sotterranea durante l’ora di punta ha squarciato una strada e ribaltato più di 20 auto a Johannesburg, in Sudafrica, ferendo almeno nove persone. I feriti sono stati portati in ospedale, ma nessuno di loro è in pericolo di vita. Altre persone sono state evacuate dall’area a causa del timore di una seconda esplosione o che gli edifici a più piani – situati in una zona fatiscente della città – potessero crollare in alcuni punti.

Le autorità hanno stimato che un’area che copre cinque isolati ha subito danni. Enormi crepe e buche sono apparse in mezzo alle strade, alcune così grandi che i veicoli ci sono scivolati dentro. L’esplosione è avvenuta mentre molte persone si stavano radunando per strada per prendere un minibus taxi per tornare a casa, uno dei metodi di pendolarismo più comuni nelle città sudafricane.

Le autorità provincia di Gauteng – dove si trova Johannesburg – hanno affermato che non è ancora chiaro se la fuga di gas provenisse da una perdita nelle tubature sotterranee della città o da un’altra fonte indeterminata. All’inizio di luglio una fuga di nitrato, molto tossico, ha ucciso 17 persone, tra cui tre bambini, in un insediamento alla periferia di Johannesburg. La fuga di gas è stata attribuita a un’operazione illegale di lavorazione dell’oro.

