Visita nella capitale cinese per l'ex segretario di Stato Usa

L’ex segretario di Stato Usa Henry Kissinger, 100 anni, in visita a Pechino, ha incontrato oggi il presidente cinese Xi Jinping. “Il popolo cinese non dimenticherà un vecchio amico, non dimenticherà il suo contributo storico per far progredire le relazioni tra Cina e Stati Uniti e per aiutare a rafforzare l’amicizia tra i popoli dei due Paesi”, ha detto Xi a Kissinger, secondo quanto riporta il Global Times.

