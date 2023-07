La sparatoria giovedì scorso a Nablus

Il corpo del diciannovenne palestinese Badr al-Masri, ucciso dalle truppe israeliane, è stato portato in corteo funebre per le strade di Nablus, in Cisgiordania. Il giovane è stato ucciso giovedì scorso vicino a un santuario nella Cisgiordania occupata: la sparatoria ha avuto luogo mentre le forze dello Stato Ebraico scortavano fedeli israeliani, tra cui il capo della polizia israeliana e il capo del consiglio locale dei coloni ebrei, nel sito noto come la tomba di Giuseppe nella città palestinese di Nablus.

