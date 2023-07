Gli scontri a Kafr Thulth: feriti anche due israeliani

Quattro palestinesi sono stati feriti in un attacco da parte di coloni israeliani nel nord della Cisgiordania nell’area della città di Kafr Thulth. Il ministero della salute dell’Autorità palestinese ha riferito che due di loro sarebbero in condizioni gravi a causa di fratture craniche. L’agenzia di stampa ufficiale dell’Autorità palestinese Wafa ha reso noto che i fatti sono avvenuti nei pressi dell’insediamento israeliano di Maaleh Shomron. Secondo il quotidiano Times of Israel, dopo un confronto verbale tra i due gruppi sarebbero scoppiati i disordini in cui sono rimasti feriti anche due israeliani colpiti da pietre.

