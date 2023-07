Il tycoon intevistato da Fox News

Donald Trump è sicuro che se fosse ancora alla Casa Bianca metterebbe fine alla guerra in Ucraina in un giorno. Intervistato da Fox News sul conflitto tra Mosca e Kiev, il tycoon è sicuro: “Direi a Putin che deve accontentarsi e direi lo stesso a Zelensky, avrei un accordo in 24 ore”, ha tuonato l’ex presidente americano.

