Per i suoi presunti tentativi di ribaltare il risultato delle elezioni del 2020

Donald Trump è indagato per i suoi presunti tentativi di ribaltare il risultato delle elezioni del 2020. Lo ha annunciato l’ex presidente in un post su Truth, riferendo di avere ricevuto domenica sera una lettera che lo informa di essere oggetto dell’indagine condotta dal procuratore speciale Jack Smith.Solitamente, queste lettere precedono l’incriminazione, come è già avvenuto per Trump nella vicenda dei documenti classificati custoditi a Mar-a-Lago

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata