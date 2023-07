Scuole e negozi chiusi, agenti schierati in assetto antisommossa

Tensioni e proteste a Nairobi, in Kenya, dove la popolazione continua a scendere in piazza a manifestare contro il carovita. Restano chiuse le scuole e le attività commerciali, fermi anche i mezzi pubblici mentre per le strade la polizia è schierata in assetto antisommossa. A indire le proteste è stata l’opposizione, guidata da Raila Odinga, che ha puntato il dito contro gli aumenti delle tasse approvati dal governo del presidente Ruto.

