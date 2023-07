Molti manifestanti sono scesi in strada per protestare contro il carovita

Proseguono le proteste a Nairobi, in Kenya, dove gli abitanti sono scesi in strada per protestare contro il carovita. Una persona è rimasta uccisa. Alcuni manifestanti hanno bruciato pneumatici e lanciato pietre contro gli agenti di polizia che hanno risposto sparando gas lacrimogeni. Il leader dell’opposizione Raila Odinga, che ha perso le elezioni dello scorso anno contro il presidente William Ruto, ha ripetutamente invitato i kenioti a protestare mentre il Paese lotta contro il debito e l’incremento dei prezzi. L’inflazione è aumentata di circa l’8%, mentre le tasse sui prodotti petroliferi, compresa la benzina, sono raddoppiate dall’8% al 16%.

