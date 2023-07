Conferma dell'esercito Usa, Travis King doveva essere rimpatriato per motivi disciplinari

Sono ancora poco chiari i contorni del presunto arresto, in Corea del Nord, di un soldato americano che stava visitando il villaggio di frontiera di Panmunjom, situato all’interno della Zona demilitarizzata. L’esercito statunitense ha confermato la notizia, ma per ora le autorità di Pyongyang non hanno rilasciato alcun commento sulla notizia. Il soldato di seconda classe si chiama Travis King, 23 anni, è in servizio dal 2021 e sarebbe il primo americano conosciuto detenuto nella Corea del Nord in quasi cinque anni. Ma è probabile che King – esploratore di Cavalleria della Prima Divisione corazzata – abbia disertato e volutamente attraversato il confine tra Corea del Sud e del Nord, prima di essere arrestato dalle autorità di Pyongyang nella Zona Demilitarizzata. King, infatti, aveva scontato quasi due mesi in una prigione sudcoreana per aggressione – era stato rilasciato il 10 luglio – e stava per per essere rimpatriato per motivi disciplinari. Sarebbe dovuto partire per Fort Bliss, in Texas, dove avrebbe dovuto affrontare un’ulteriore processo militare e il congedo dal servizio. All’aeroporto, dopo essere passato dai controlli di sicurezza, sarebbe invece fuggito, unendosi a una comitiva per una visita turistica a Panmunjom. Poi la fuga volontaria verso la Corea del Nord, secondo quanto confermato anche dal segretario Usa alla Difesa, Lloyd Austin.

