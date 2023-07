Attualmente si trova in custodia da parte di Pyongyang

Il comando delle Nazioni Unite ha affermato che un cittadino americano ha attraversato il confine dalla Corea del Sud alla Corea del Nord. L’organismo che cerca di garantire la sicurezza nella penisola coreana spiegato che il cittadino statunitense era in visita in un villaggio di confine coreano e ha attraversato il confine verso il Nord senza autorizzazione. Attualmente si trova in custodia da parte di Pyongyang. Il comando delle Nazioni Unite ha detto che sta lavorando con la controparte della Corea del Nord per risolvere l’incidente.

Il comando Onu a guida Usa che supervisiona l’area non ha fornito dettagli su chi sia la persona che ha sconfinato in Corea del Nord né sul perché abbia attraversato il confine. Si trovava precisamente in visita nel villaggio di frontiera di Panmunjom, dove non vivono civili.

I casi di diserzione di statunitensi o sudcoreani verso la Corea del Nord sono rari, mentre sono più di 30mila i nordcoreani fuggiti in Corea del Sud dalla fine della guerra di Corea del 1950-53 per evitare oppressione politica e difficoltà economiche. Panmunjom, situata all’interno della Zona demilitarizzata lunga 248 chilometri, è stata creata alla fine della guerra di Corea. Occasionalmente vi si sono verificati spargimenti di sangue e colpi di arma da fuoco, ma è stata anche sede di numerosi colloqui oltre che destinazione turistica. L’area è sorvegliata congiuntamente dal comando delle Nazioni Unite e dalla Corea del Nord. A novembre del 2017 i soldati nordcoreani spararono 40 colpi quando uno dei loro colleghi provò a sfuggire dal confine; il soldato fu colpito cinque volte e fu poi trovato sotto un mucchio di foglie sul lato meridionale di Panmunjom. È sopravvissuto e ora si trova in Corea del Sud.

