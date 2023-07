A quanto si apprende si sarebbe svolto ad Algeri

L’Inviato Personale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per il Sahara Occidentale, Staffan de Mistura, avrebbe incontrato il Ministro degli Affari Esteri algerino Ahmed Attaf. A quanto si apprende, sarebbe avvenuto ad Algeri: si tratterebbe del primo nel suo genere dell’Inviato Personale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per il Sahara Occidentale con il nuovo Ministro algerino, dalla nomina di quest’ultimo da parte del Presidente algerino Abdelmadjid Tebboune il 16 marzo 2023. L’incontro, a quanto si apprende, avrebbe avuto luogo su richiesta dell’Inviato personale e si sarebbe incentrato sul rilancio del processo politico per cercare una soluzione al contenzioso del Sahara occidentale e sulla prossima ripresa delle tavole rotonde, nonché sul ruolo dell’Algeria in questo contesto.

