Il primo ministro ha riunito il suo gabinetto a Gerusalemme e ha detto di sentirsi benissimo

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha riunito il suo gabinetto per il consueto incontro settimanale a Gerusalemme, dopo essere stato ricoverato in ospedale durante il fine settimana. Netanyahu ha ringraziato “molti cittadini e leader mondiali” per la loro preoccupazione e ha aggiunto “Mi sento benissimo”. Netanyahu, 73 anni, è stato dimesso dopo essere stato portato d’urgenza in ospedale per controlli a seguito di un malore. I medici lo hanno trovato disidratato e gli hanno ordinato di restare sotto osservazione in ospedale durante la notte. Il suo staff ha poi fatto sapere che i risultati dei suoi test erano buoni e che Netanyahu si sentiva “molto bene”. Da quanto si è saputo, il leader israeliano ha trascorso il giorno precedente al Mare di Galilea, un popolare luogo di vacanza nel nord di Israele dove le temperature hanno toccato i 40 gradi.

