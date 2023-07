L'imprenditrice e conduttrice televisiva argentina, nonché moglie e agente di Mauro Icardi, ha avuto un malore. Gli esami avrebbero rilevato un livello alto di globuli bianchi

C’è preoccupazione riguardo la salute di Wanda Nara. L’imprenditrice e conduttrice televisiva, nonché moglie e agente di Mauro Icardi, è stata ricoverata d’urgenza in un ospedale nel quartiere Palermo di Buenos Aires. Ma sulle condizioni c’è la massima segretezza. Secondo ‘La Nacion’, Wanda Nara ha dovuto sospendere un viaggio di famiglia che aveva programmato in Europa, a Milano. Il motivo del ricovero sarebbero dei forti dolori addominali accusati dalla procuratrice. Dal momento che gli esami hanno rilevato un livello alto di globuli bianchi, Wanda è stata sottoposta a una successiva serie di controlli più accurati, dei quali si attendono i risultati. I medici hanno quindi deciso di ricoverarla per qualche ora, per poi dimetterla.

