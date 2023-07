Sul presidente russo pende un mandato d'arresto internazionale

Le autorità del Sudafrica hanno chiesto alla Russia che al vertice Brics di fine agosto partecipi il ministro degli Esteri Sergei Lavrov al posto del presidente Vladimir Putin, su cui pende un mandato d’arresto internazionale. Lo ha detto il vicepresidente sudafricano Paul Mashatile in un’intervista al settimanale sudafricano Mail&Guardian. “Il presidente Ramaphosa ha discusso con il presidente Putin e gli ha consigliato di delegare, preferibilmente il suo ministro degli Esteri”, ha detto Mashatile, “i russi non sono contenti di questo, vogliono che tutta la loro delegazione venga guidata da lui (Putin, ndr)”. “Capiamo di essere vincolati dallo Statuto di Roma, ma non possiamo invitare qualcuno e poi arrestarlo“, ha aggiunto il vicepresidente sudafricano, “potete capire il nostro dilemma. Saremmo felici se non venisse”. Mashatile ha ipotizzato che tra una settimana si potrà avere conferma di come verrà risolta la situazione.

