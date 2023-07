Il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio: "Non bisogna provocare un'escalation"

Quando l’Ucraina entrerà nella Nato? Kiev spinge per accelerare i tempi mentre i leader dell’Alleanza, e soprattutto gli Stati Uniti, sembrano aver messo il freno. Antonio Tajani in proposito non ha dubbi. “L’Ucraina potrà entrare nell Nato dopo la fine della guerra, perché prima si avrebbe un’escalation”, ha detto il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio intervenendo all’assemblea generale annuale di Confagricoltura. “Noi stiamo aiutando l’Ucraina ma non stiamo facendo una guerra alla Russia. Diamo sostegni economici e militare all’Ucraina per difendersi e non per invadere la Russia. Non bisogna mai provocare un’escalation”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata