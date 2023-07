Il leader di Kiev dopo il summit a Vilnius: "Mai prima d'ora abbiamo avuto una tale base di sicurezza"

Si è chiuso mercoledì sera il vertice della Nato a Vilnius, in Lituania. Oltre ai leader dell’Alleanza era presente anche Volodymyr Zelensky. “Torniamo a casa con un buon risultato per il nostro Paese e, cosa molto importante, per i nostri guerrieri. Un buon rafforzamento con le armi”, ha detto il presidente ucraino in un post pubblicato su Telegram. “È molto importante: per la prima volta dall’indipendenza abbiamo costituito una base di sicurezza per l’Ucraina nel suo cammino verso la Nato. Si tratta di garanzie di sicurezza concrete, confermate dalle sette principali democrazie del mondo. Mai prima d’ora abbiamo avuto una tale base di sicurezza e questo è il livello del G7. Su queste basi, costruiremo una nuova architettura giuridicamente vincolante di trattati bilaterali di sicurezza con i Paesi più potenti”, ha aggiunto Zelensky, sottolineando che “in questi due giorni di vertice abbiamo messo a tacere ogni dubbio e ambiguità sulla permanenza dell’Ucraina nella Nato”.

