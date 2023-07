Cancellati numerosi voli. Irruzione anche nello scalo di Dusseldorf

(LaPresse) Attivisti per il clima in azione in Germania. Alcuni esponenti del gruppo Last Generation hanno fatto irruzione negli aeroporti di Amburgo e Dusseldorf creando disagi e cancellazioni di voli in un periodo molto intenso per le partenze per le vacanze. Gli attivisti di Last Generation sono noti per le proteste dirompenti, che bloccano strade e aeroporti per chiedere al governo un’azione più severa per ridurre le emissioni di gas serra.

