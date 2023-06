Gli ambientalisti sono indignati per il fatto che quest'anno la banca tedesca abbia continuato ad investire nell'industria dei combustibili fossili

Gli attivisti per il Clima del gruppo Last Generation hanno spruzzato vernice arancione imbrattando un edificio della Deutsche Bank a Chemnitz in Sassonia, come riportano i media tedeschi. Il gruppo ha motivato la propria azione affermando di essere indignato per il fatto che quest’anno Deutsche Bank ha continuato ad investire nell’industria dei combustibili fossili. Su uno striscione gli attivisti hanno chiesto la convocazione di un consiglio sociale per sviluppare meccanismi efficaci e socialmente giusti per ridurre la quantità di Co2 prodotta.

‼️🟠 Deutsche Bank mit Warnfarbe markiert Während die Erderhitzung weiter steigt, inverstierte die @DeutscheBank zwischen 2016 und 2020 über 74 Mrd. US-Dollar in Kohle, Öl und Gas. Der Investitionspoker weniger Menschen gefährdet unser aller Lebensgrundlagen. 1/3 pic.twitter.com/0pEqljO1hB — Letzte Generation (@AufstandLastGen) June 22, 2023

“Sebbene la comunità internazionale comprenda che l’innesco di punti critici climatici ci spingerà verso un micidiale periodo di caldo globale, le emissioni continuano ad aumentare senza sosta”, afferma la dichiarazione di Last Generation, secondo cui l’attuale politica climatica globale significa che in futuro sempre più persone non potranno più vivere nel loro attuale Paese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata