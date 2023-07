Anche il leader Kim Jong Un avrebbe assistito al test

Nuovo lancio missilistico in Corea del Nord. La tv di Stato ha mostrato il video del test. Secondo quanto riferito dalla Korean Central News Agency (KCNA) del Nord, “Il missile ha viaggiato fino a un’altitudine massima di 6.648,4 km (4.130 miglia) e ha volato per una distanza di 1.001,2 km per 4.491 secondi (74 minuti) prima di atterrare con precisione nell’area prestabilita nelle acque aperte al largo del Mare Orientale della Corea”. Il rapporto della KCNA fa sapere che il leader nordcoreano Kim Jong Un ha assistito al lancio e ha chiesto un ulteriore aumento della “forza strategica nucleare” della Corea del Nord.

