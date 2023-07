A denunciarlo sono state le autorità di Giappone e Corea del Sud. È stato scagliato dalla regione della capitale Pyongyang

La Corea del Nord ha lanciato in mare un nuovo missile balistico a lungo raggio. A denunciarlo sono state le autorità di Giappone e Corea del Sud. L’esercito di Seul, in particolare, ha rilevato il lancio del missile dalla regione di Pyongyang intorno alle 10 locali (le 3 in Italia) e affermato che l’esercito del Sud ha rafforzato la sua sorveglianza in stretto coordinamento con gli Stati Uniti. Il ministro della Difesa giapponese, Yasukazu Hamada, ha detto ai giornalisti che il missile nordcoreano è stato probabilmente lanciato su una traiettoria molto alta, secondo una modalità usata spesso da Pyongyang per evitare il rischio di impatto in Paesi vicini.

