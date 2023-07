Così il presidente ucraino al suo arrivo al vertice di Vilnius

“Nella nostra agenda abbiamo assegnato per oggi tre questioni prioritarie: il primo sono i nuovi pacchetti di armi per supportare il nostro esercito sul campo di battaglia. Il secondo è l’invito alla Nato e vogliamo essere sulla stessa lunghezza d’onda (on the same page, ndr) con tutti e per oggi quello che sentiamo e capiamo è che avremo questo invito quando le misure di sicurezza lo permetteranno”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, al suo arrivo al vertice Nato di Vilnius. Il terzo punto riguarda le garanzie di sicurezza sul percorso verso l’adesione Nato.

