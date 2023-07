Tra i partecipanti al corso di formazione soprattutto donne

In un angusto edificio comunale in una zona residenziale di Kiev, capitale dell’Ucraina, un gruppo di persone si addestrano a turno a sparare utilizzando una replica di una mitragliatrice con l’aiuto di un simulatore di addestramento alle armi che si basa sulla realtà virtuale. La classe di quasi 20 partecipanti – tutti civili e la maggior parte donne – non ha mai impugnato un’arma prima d’ora. Con la guerra della Russia contro l’Ucraina giunta al 17° mese, l’amministrazione comunale di Kiev ha aperto un corso di formazione per i civili che vogliono imparare a sparare, prestare il primo soccorso e riconoscere le mine terrestri.

