Usa, rogo a Manhattan: arrestato ex militare

Un ex soldato dell’esercito statunitense, Andrew Arrabaca, è stato arrestato con l’accusa di incendio doloso dopo che un rogo si è sviluppato davanti a un edificio federale di Manhattan. Secondo le autorità, avrebbe appiccato un incendio sul marciapiede, acceso fuochi d’artificio e sparato con una pistola ad aria compressa nei pressi di un tribunale per l’immigrazione, ferendo tre persone. Bloccato dagli agenti di sicurezza, durante l’arresto avrebbe pronunciato frasi contro il governo. L’FBI ha avviato le indagini, ma al momento il caso non è stato classificato come atto di terrorismo.