Il leader di Kiev è atteso a Vilnius per il vertice dell'Alleanza: "Inaudito che si aggiungano strane formulazioni sulle condizioni anche solo per l'invito"

“Sembra che non ci sia disponibilità né a invitare l’Ucraina alla Nato né a renderla membro dell’Alleanza. Ciò significa che viene lasciata una finestra di opportunità per negoziare l’adesione dell’Ucraina alla Nato nei negoziati con la Russia. E per la Russia, questo significa motivazione per continuare il suo terrore. L’incertezza è debolezza. E ne discuterò apertamente al vertice”. Lo scrive su Twitter il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che questa sera sarà a Vilnius.

We value our allies. We value our shared security. And we always appreciate an open conversation.

Ukraine will be represented at the NATO summit in Vilnius. Because it is about respect.

But Ukraine also deserves respect. Now, on the way to Vilnius, we received signals that…

