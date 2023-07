In Islanda continua l’attività del vulcano Fagradalsfjall, a sud della capitale Reykjavik, che da lunedì erutta lava e gas. L’ufficio meteorologico dell’Islanda ha avvertito i turisti di tenersi lontani dal cratere: ” Si consiglia ai viaggiatori di non entrare nell’area fino a quando i soccorritori non avranno avuto la possibilità di valutare le condizioni“, ha fatto sapere oggi il Met Office, sottolineando che “l’inquinamento da gas è alto e pericoloso”. L’eruzione coinvolge una valle disabitata: Litli-Hrútur, circa 30 chilometri a sud-ovest della capitale Reykjavik. Il Fagradalsfjall aveva già eruttato nel 2021 e nel 2022 senza causare danni o interruzioni ai voli, nonostante sia vicino all’aeroporto di Keflavik, hub del traffico aereo internazionale dell’Islanda.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata