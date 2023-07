Le autorità hanno invitato le persone a non recarsi sul posto, ma gli appassionati non hanno resistito alla tentazione

Le spettacolari immagini dell’eruzione del vulcano Fagradalsfjall a circa 30 km da Reykjavik, capitale dell’Islanda. Il fenomeno eruttivo è iniziato nel pomeriggio di ieri con grandi colate laviche: è il secondo negli ultimi due anni. Le eruzioni non hanno causato danni o interruzioni dei voli, nonostante fossero vicine all’aeroporto di Keflavik, il centro del traffico aereo internazionale dell’Islanda. Le autorità hanno invitato le persone a non recarsi sul posto ma, ciò nonostante, gli appassionati non hanno resistito alla tentazione di vedere l’eruzione da vicino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata