L'incidente nella parte ovest della capitale Bangkok

Due persone sono rimaste uccise e 11 ferite dopo il crollo di una strada sopraelevata in costruzione da tre anni. È successo a Bangkok, in Thailandia. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente avvenuto nella parte ovest della Capitale. “Qualcuno deve essere responsabile, perché sono morte delle persone. Non era qualcosa di imprevedibile”, ha detto il governatore di Bangkok, Chadchart Sittipan, ispezionando il cantiere aperto nel 2020.

