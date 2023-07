Il segretario generale: "Aumenteremo il nostro sostegno pratico e politico all'Ucraina"

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha ufficialmente aperto i lavori del Summit di Vilnius accogliendo Finlandia e Svezia. “Permettetemi di dare il benvenuto al presidente Niinisto, che ha partecipato a molti vertici Nato in passato. Questo, però, è il primo vertice a cui partecipate come membri a pieno titolo, quindi benvenuto Sauli”, ha detto Stoltenberg che ha poi aggiunto: “Un caloroso benvenuto anche al primo ministro Kristersson. In seguito all’accordo di ieri, presto accoglieremo anche la Svezia come membro a pieno titolo”. “Oggi prenderemo molte decisioni per un’Alleanza ancora più forte, aumenteremo il nostro sostegno pratico e politico all’Ucraina e questo avvicinerà l’Ucraina alla Nato, a cui appartiene“, ha concluso Stoltenberg.

