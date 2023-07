Il tradizionale scatto prima dell'inizio dei lavori

La tradizionale foto di gruppo dei leader Nato nel primo giorno del vertice dell’Alleanza Atlantica a Vilnius in Lituania. Poco dopo, l’inizio dei lavori, in cui è previsto l’intervento della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La premier in giornata avrà un incontro bilaterale con il primo ministro britannico Rishi Sunak, poi in serata parteciperà alla cena con i leader al palazzo presidenziale della capitale lituana offerta dal presidente Gitanas Nauseda.

