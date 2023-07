Le dichiarazioni del ministro degli Esteri russo nel giorno in cui l'Alleanza atlantica apre il suo vertice a Vilnius

Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha dichiarato che Mosca è rimasta “colpita” dalla “velocità” con cui Finlandia e Svezia hanno “rinunciato al loro status di neutralità” per cercare l’adesione nella Nato. Lavrov ha detto che i Paesi nordici hanno rinunciato ai “vantaggi che questo status di neutralità ha fornito loro per molti decenni”, tra cui “un ruolo relativamente indipendente”. I suoi commenti sono arrivati nello stesso giorno in cui la Nato apre il suo vertice a Vilnius, dove la Finlandia partecipa per la prima volta come membro a pieno titolo ed è arrivata la conferma che la Turchia avrebbe ritirato le sue obiezioni all’adesione della Svezia. Lavrov ha fatto queste osservazioni durante una conferenza stampa congiunta a Mosca con il Ministro degli Esteri omanita Sayyid Badr al-Busaidi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata