L'annuncio del segretario generale dell'Alleanza, Jens Stoltenberg, a Vilnius. Stoccolma sosterrà l'ingresso della Turchia in Ue. Von der Leyen: "Tappa storica"

“Ho appena avuto un incontro costruttivo con il presidente Erdogan e il primo ministro Kristersson. Sono lieto di annunciare che, di conseguenza, il presidente Erdogan ha accettato di trasmettere il Protocollo di adesione per la Svezia alla Grande Assemblea Nazionale il prima possibile“. Lo ha detto il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un punto stampa al termine dell’incontro con Erdogan e Kristersson.

Nel testo dell’accordo che sancisce il via libera della Turchia all’ingresso della Svezia nell’Alleanza atlantica, si legge che “dall’ultimo vertice della Nato”, i due paesi “hanno lavorato a stretto contatto per affrontare le legittime preoccupazioni di sicurezza della Turchia. Nell’ambito di tale processo”, Stoccolma “ha modificato la sua costituzione, ha cambiato le sue leggi, ha ampliato in modo significativo la sua cooperazione antiterrorismo contro il Pkk e ha ripreso le esportazioni di armi in Turchia, tutte fasi stabilite nel Memorandum trilaterale concordato nel 2022”.

“La Svezia e la Turchia – prosegue il testo – concordano oggi di continuare la loro cooperazione sia nell’ambito del meccanismo congiunto permanente trilaterale istituito al vertice Nato di Madrid del 2022, sia nell’ambito di un nuovo patto bilaterale sulla sicurezza che si riunirà ogni anno a livello ministeriale e creerà gruppi di lavoro a seconda dei casi. Alla prima riunione la Svezia presenterà una tabella di marcia come base della sua lotta continua contro il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni verso la piena attuazione di tutti gli elementi del memorandum trilaterale, compreso l’articolo 4. La Svezia ribadisce che lo farà non fornire supporto a Ypg/Pyd e all’organizzazione descritta come Fetö in Turchia”.

“Sia la Svezia che la Turchia – si legge – hanno convenuto che la cooperazione antiterrorismo è uno sforzo a lungo termine, che continuerà oltre l’adesione della Svezia alla Nato. Il segretario generale Stoltenberg ha anche riconfermato che la Nato condanna categoricamente il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni. La Nato intensificherà in modo significativo il proprio lavoro in questo settore, anche grazie all’istituzione da parte del segretario generale, per la prima volta alla Natp, della carica di Coordinatore speciale per l’antiterrorismo”.Viene poi sottolineato l’impegno “a rispettare il principio che non ci dovrebbero essere restrizioni, barriere o sanzioni al commercio e agli investimenti della difesa tra gli alleati” e a lavorare “per eliminare tali ostacoli”. “Svezia e Turchia – continua il testo – hanno anche concordato di intensificare la cooperazione economica, attraverso il Comitato economico e commerciale misto Turchia-Svezia (Jetco). Sia la Turchia che la Svezia cercheranno di massimizzare le opportunità per aumentare il commercio e gli investimenti bilaterali. La Svezia sosterrà attivamente gli sforzi per rinvigorire il processo di adesione della Turchia all’Ue, compresa la modernizzazione dell’unione doganale Ue-Turchia e la liberalizzazione dei visti”. “Su questa base, e dati gli imperativi della deterrenza e della difesa dell’area euro-atlantica, la Turchia – si legge in conclusione – trasmetterà il Protocollo di adesione per la Svezia alla Grande Assemblea nazionale e lavorerà a stretto contatto con l’Assemblea per assicurarne la ratifica”.

Biden: “Bene ok turco a ingresso Svezia”

“Accolgo con favore la dichiarazione rilasciata dalla Turchia, dalla Svezia e dal Segretario generale della Nato questa sera, compreso l’impegno del presidente Erdogan a trasmettere il protocollo di adesione per la Svezia alla Grande Assemblea nazionale turca per una rapida ratifica. Sono pronto a lavorare con il presidente Erdogan e la Turchia per rafforzare la difesa e la deterrenza nell’area euro-atlantica. Non vedo l’ora di dare il benvenuto al Primo Ministro Kristersson e alla Svezia come nostro 32esimo alleato della Nato. E ringrazio il Segretario Generale Stoltenberg per la sua ferma leadership”. Così il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in una nota ufficiale.

Premier Svezia: “Fatto grande passo in avanti”

“Sono molto felice, è una buona giornata per la Svezia“. Così il primo ministro svedese Ulf Kristersson ha commentato il raggiungimento dell’accordo che ha portato alla rimozione del veto della Turchia all’ingresso di Stoccolma nella Nato. “Abbiamo fatto un grande passo verso l’adesione”, ha aggiunto.

Von der Leyen: “Tappa storica a Vilnius”

“Una tappa storica a Vilnius. Accolgo con favore l’importante passo che la Turchia ha promesso di compiere, per ratificare l’adesione della Svezia alla Nato“. Lo scrive su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

