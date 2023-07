La notizia è arrivata dopo che la ong Caminando Fronteras aveva riferito che tre imbarcazioni provenienti dal Paese africano erano scomparse con 300 persone a bordo

Le autorità spagnole hanno salvato 86 persone da un’imbarcazione che si trovava al largo delle Isole Canarie e che sembrava provenire dal Senegal. La notizia è arrivata dopo che la ong Caminando Fronteras aveva riferito che tre imbarcazioni provenienti dal Paese africano erano scomparse con 300 persone a bordo. Il Servizio di soccorso marittimo della Spagna ha dichiarato di non poter confermare che l’imbarcazione soccorsa sia una delle tre che erano state segnalate come disperse, ma ha riferito all’Associated Press che si trattava di una canoa multicolore lunga 20 metri del tipo conosciuto in Senegal come piroga. Ottanta uomini e sei donne di origine subsahariana sono stati tratti in salvo e dovrebbero raggiungere il suolo spagnolo questa sera. Il Servizio di soccorso ha riferito inoltre di aver allertato le imbarcazioni che navigano nelle acque atlantiche tra le Isole Canarie e l’Africa Occidentale di essere alla ricerca di altre imbarcazioni di Migranti ancora disperse.

