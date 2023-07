L'attore premio Oscar è accusato di violenza sessuale

L’attore premio Oscar Kevin Spacey si è presentato in tribunale a Londra per una nuova udienza. Sul 63enne di South Orange ricadono 12 accuse di violenza sessuale. L’uomo che questa volta ha testimoniato contro di lui è la quarta e ultima presunta vittima che incolpa Spacey di aver compiuto aggressioni sessuali in Gran Bretagna tra il 2001 e il 2013, quando l’attore lavorava all’Old Vic Theatre della Capitale britannica. L’ex protagonista di ‘House of Cards’, tuttavia, continua a negare.

