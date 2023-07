Al centro del summit in Lituania il sostegno militare all'Ucraina

Il presidente americano Joe Biden è atterrato a Vilnius, in Lituania, dove martedì e mercoledì è in programma il vertice Nato con i 31 leader dei Paesi che compongono l’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico. Al centro del vertice il sostegno militare all’Ucraina nella guerra contro la Russia. Biden, in arrivo da Londra dove ha incontrato sia il premier Sunak che il re Carlo III, è atterrato con l’Air Force One all’aeroporto internazionale di Vilnius.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata