Il presidente americano ha incontrato il premier britannico Sunak e Re Carlo III

Il presidente Usa Joe Biden ha lasciato il castello di Windsor a bordo di un elicottero, dopo la tappa a Londra e nella residenza reale in una giornata in cui ha visto il premier britannico Rishi Sunak e Re Carlo III. Biden è arrivato a Stansted dove è salito sull’Air Force One, diretto a Vilnius per il vertice Nato al via domani nella capitale lituana.

