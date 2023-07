Sono almeno cinque le persone morte ieri nell’esplosione di un’autobomba avvenuta nei pressi del villaggio di Shawa, vicino ad Aleppo in Siria. Tra le vittime, secondo quanto dichiarato dall’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), ci sarebbero anche dei bambini. In un altro attentato, avvenuto vicino ad Afrin sempre con un’autobomba, sono invece morti tre membri del Consiglio militare del Manbij.

