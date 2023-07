Al via la missione europea di Joe Biden. Il presidente è salito sull’Air Force One alla base di Dover, in Delaware. La prima tappa per il presidente degli Stati Uniti è Londra dove è atteso domenica sera. Lunedì è previsto un incontro con Re Carlo III mentre martedì parteciperà al vertice Nato a Vilnius in Lituania.

