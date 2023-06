Milano, 1 giu. (LaPresse) – L’Ucraina “può aspettarsi un pacchetto molto robusto di sostegno sia politico che pratico” da parte della Nato quando l’alleanza militare guidata dagli Stati Uniti si riunirà a Vilnius a luglio. È quanto ha affermato il Segretario di Stato americano Antony Blinken, in una conferenza stampa a Oslo, dopo la riunione dei ministri degli Esteri della Nato. Lo riporta la Cnn. Le discussioni a Oslo sono state un’opportunità per “confrontarsi” sul sostegno all’Ucraina – ha aggiunto Blinken – sulla postura in caso di aggressione russa e su altre sfide, per garantire che gli alleati possano andare avanti “uniti, insieme” quando si incontreranno al vertice di luglio.

