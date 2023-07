È accaduto in una stazione della metropolitana leggera

Una donna ha estratto un coltello minacciando di colpire un uomo della sicurezza a una stazione della metropolitana leggera a Gerusalemme, in Israele. L’agente ha sparato due colpi in aria per convincere la donna a deporre l’arma e al suo rifiuto l’ha colpita a una gamba, ferendola lievemente. La donna è stata poi immobilizzata e arrestata dalla polizia.

