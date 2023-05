Oltre duemila gli agenti schierati alla manifestazione nazionalista nella Città Vecchia

Oltre 2mila agenti schierati per la “Marcia delle bandiere”, la manifestazione nazionalista che si snoda nella Città Vecchia di Gerusalemme. Le autorità hanno riferito che il rafforzamento della sicurezza è uno sforzo determinato per garantire che la marcia si svolga senza violenza. La polizia ha deciso di consentire alle migliaia di manifestanti di intraprendere il percorso tradizionale attraverso la Porta di Damasco, nonostante l’aumento delle violenze e i pesanti combattimenti a Gaza la scorsa settimana. L’evento viene celebrato ogni anno per ricordare la conquista di Gerusalemme est nel 1967, durante la guerra dei sei giorni.

