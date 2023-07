Il presidente Usa parte per l'Europa, sarà anche a Vilnius per il vertice Nato

Il presidente americano Joe Biden parte per una missione in Europa. In serata arriverà a Londra, per incontrare il premier britannico Rishi Sunak e Re Carlo. Il capo della Casa Bianca alloggerà a Winfield House, la residenza dell’ambasciatore Usa a Regents Park. Poi Biden si sposterà a Vilnius, in Lituania, per il vertice della Nato.

