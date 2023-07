Il capo della Casa Bianca ha preso un po' di sole a Rehoboth Beach, nel Delaware

Piccoli momenti di relax per Joe Biden prima del suo viaggio in Europa. Il presidente degli Stato Uniti è stato ripreso in spiaggia a Rehoboth Beach, nel Delaware, insieme alla moglie Jill. Domenica il capo della Casa Bianca si recherà a Londra, prima tappa del suo tour nel Vecchio continente. Poi sarà al vertice della NATO a Vilnius, in Lituania. I leader dell’Alleanza discuteranno della guerra in Ucraina e rivedranno i piani per affrontare l’aggressione russa.

