Fan in visibilio per il tycoon

‘ Ha fatto tappa in Iowa la campagna elettorale di Donald Trump. L’ex presidente Usa ha parlato davanti ad oltre mille persone in un’arena di Council Bluffs ed ha attaccato il governatore della Florida, Ron DeSantis, che lo scorso maggio ha annunciato la candidatura alle primarie del Partito Repubblicano per la scelta del candidato alla Presidenza degli Stati Uniti. Successivamente il tycoon si è recato in un locale e ha distribuito gelati ai suoi fan.

