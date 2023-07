Il tycoon torna ad aizzare i propri sostenitori

Donald Trump torna ad aizzare i propri sostenitori in un convegno a Pickens, in South Carolina. “Non c’è nessun altro posto in cui preferirei essere per dare inizio al weekend del 4 luglio”, ha detto il tycoon che ha poi aggiunto: “Abbiamo bisogno di riprenderci la nostra libertà”.

