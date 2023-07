Costi nettamente inferiori nel Paese vicino

I cittadini uruguaiani fanno lunghe file in auto per arrivare nella città di Gualeguaychú, in Argentina, per comprare cibo, prodotti per la pulizia, medicine, tagliarsi i capelli e molto altro: il costo è infatti nettamente inferiore a quello che pagano nel loro paese d’origine. La situazione economica argentina, con inflazione, scarso potere d’acquisto e salari bassi, favorisce questa migrazione dal vicino Paese sudamericano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata