Armenia, Emmanuel Macron canta 'La Bohème' di Charles Aznavour

Durante la cena di Stato a Erevan, capitale dell’Armenia, il presidente francese Emmanuel Macron ha preso un microfono, si è seduto accanto a un pianista e, accompagnato alla batteria dal primo ministro armeno Nikol Pashinyan, ha intonato una canzone. Un video condiviso da un partecipante alla cena mostra Macron mentre interpreta ‘La Bohème’, un celebre brano del cantante franco-armeno Charles Aznavour. La cena ha fatto seguito alla firma di un accordo di partenariato strategico tra Armenia e Francia. Pashinyan ha affermato che l’accordo sarà considerato un importante risultato della visita di Stato di Macron.