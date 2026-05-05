Alex Zanardi, Lepore: "In lui il volto più bello dell'Emilia-Romagna"

“Tutta l’Emilia-Romagna è nel sorriso di Zanardi. Come Bologna gli abbiamo voluto consegnare il Nettuno d’oro perché abbiamo riconosciuto in lui il volto più bello della nostra terra”. A dirlo è Matteo Lepore, sindaco di Bologna, arrivando ai funerali di Alex Zanardi nella basilica di Santa Giustina a Padova. Lepore ha definito il campione “un grande esempio nella vita e nello sport”, sottolineando come il suo messaggio di positività, mantenere il sorriso nonostante le difficoltà, incarnasse qualcosa di profondamente emiliano. Anche Bologna ha proclamato il lutto cittadino. “Bologna ricorderà Zanardi perché è una di quelle figure che rimangono nella storia”, ha concluso Lepore.