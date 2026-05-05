Alex Zanardi, Zaia: "Emblema della positività"

“È l’emblema della positività: da quell’incidente del 2001, nel quale ha perso le gambe, è venuta fuori una rimonta straordinaria. Ori paralimpici, un argento a Londra, un palmares di tutto rispetto nonostante quello che era accaduto”. A dirlo è Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, arrivando ai funerali di Alex Zanardi nella basilica di Santa Giustina a Padova.

Zaia ha ricordato anche l’impegno sociale del campione: l’ultima volta che lo aveva incontrato era per un’iniziativa benefica destinata alla costruzione di pozzi in una scuola in Sud Sudan, promossa da imprenditori veneti. “Era attento al sociale – ha proseguito Zaia – e dava sempre messaggi positivi. I famosi cinque secondi: non concentrarti su quello che non hai fisicamente, ma su quello che hai. Lo ha dimostrato: ha perso le gambe e ha continuato a vincere”. Alla domanda su cosa resti di Zanardi, la risposta del presidente è stata netta: “Solo i pessimisti non fanno fortuna”, ha concluso Zaia