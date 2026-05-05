Flotilla, Israele proroga di sei giorni detenzione due attivisti

Il tribunale di Ashkelon ha prorogato di sei giorni la detenzione di due attivisti della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza, il cittadino brasiliano Tiago Avila e Saif Abu-Kashek, un palestinese residente in Spagna, fermati e interrogati in Israele. A rappresentare entrambi gli attivisti c’è Hadeel Abu Saleh, avvocata del Centro legale per i diritti delle minoranze arabe in Israele (Adalah), con sede in Israele. Ha dichiarato che presenteranno ricorso al tribunale distrettuale. I due sono stati catturati al largo della costa di Creta, arrestati e portati in Israele.

Decine di altri attivisti sono stati soccorsi dalla Guardia costiera greca in seguito all’azione israeliana e portati sull’isola di Creta. Nei giorni scorsi il ministro degli Esteri spagnolo ha chiesto l’immediato rilascio di Saif Abu-Kashek.