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martedì 5 maggio 2026

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Flotilla, Israele proroga di sei giorni detenzione due attivisti

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Il tribunale di Ashkelon ha prorogato di sei giorni la detenzione di due attivisti della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza, il cittadino brasiliano Tiago Avila e Saif Abu-Kashek, un palestinese residente in Spagna, fermati e interrogati in Israele. A rappresentare entrambi gli attivisti c’è Hadeel Abu Saleh, avvocata del Centro legale per i diritti delle minoranze arabe in Israele (Adalah), con sede in Israele. Ha dichiarato che presenteranno ricorso al tribunale distrettuale. I due sono stati catturati al largo della costa di Creta, arrestati e portati in Israele.

Decine di altri attivisti sono stati soccorsi dalla Guardia costiera greca in seguito all’azione israeliana e portati sull’isola di Creta. Nei giorni scorsi il ministro degli Esteri spagnolo ha chiesto l’immediato rilascio di Saif Abu-Kashek.